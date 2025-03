WM ist für Gasser immer ein Ort für Meilensteine

„So ganz bewusst ist mir das noch nicht. In dieser Saison hatten für mich die Heim-Events in Klagenfurt und am Kreischberg sogar den größeren Stellenwert als die WM“, meint die 33-Jährige, die heute schon mit einem ihrer schwierigsten Tricks beginnen will. „Ich muss für eine Medaille alles rausholen – deshalb muss ich mit dem Cab 1260 anfangen so wie am Kreischberg.“ Da hatte es ja mit dem einzigen Weltcup-Saisonsieg geklappt.