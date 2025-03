Bombendrohung aus der Zelle: „Mir war langweilig!“

Offenbar leidet der junge Mann an einer ganz besonderen Art eines „Aufmerksamkeitsdefizitsyndroms“. Als der mehrfach vorbestrafte Kärntner wieder einmal in Haft saß, hielt er die Einsatzkräfte mit Bombendrohungen auf Trab. Seine einzige Erklärung beim Prozess am Landesgericht Klagenfurt: „Mir war fad!“