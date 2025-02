Fad im Häfn: Häftling verschickte Bombendrohungen

Unzählige Polizeieinsätze wegen Bombendrohungen

„Eine Serie von Bombendrohungen wurde zwischen Mitte August 2024 und Ende Jänner 2025 in unregelmäßigen Abständen an diverse polizeiliche E-Mail-Adressen gesendet“, berichtet die Polizei. Mehrfach das Ziel: die Außenstelle Rottenstein. „Im Zusammenhang mit diesen Bombendrohungen wurde jeweils ein umfassender polizeilicher Einsatz in Gang gesetzt,“ so die Polizei.