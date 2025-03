Pension mit 67: Hackeln bis zum Umfallen?

„Hackler in Frieden lassen“

Am Ende steht für viele Leser ein Appell an die Politik: „Lasst endlich die Menschen, die vom 16. Lebensjahr an tüchtig hackeln, mit euren Hirngespinsten in Frieden“. Der Ruf nach Realismus, Respekt vor Lebensleistung – und einer Sozialpolitik, die sich nicht nur an Managergehältern orientiert und auch eigene Lösungsvorschläge haben unsere Leser parat: