Wanderung durch schroffe Felsen und wilde Tobel

Ideale Lebensbedingungen

Die teilweise nur schwer zugänglichen Wälder und Wiesen bieten Lebensraum für eine reiche Vogelwelt. Fast die Hälfte aller in Vorarlberg brütenden Vogelarten lebt in diesem Bereich, darunter sechs verschiedene Spechtarten. Sie finden in den totholz- und strukturreichen Wäldern noch ideale Lebensbedingungen. Aber auch zahlreiche verschiedene Insekten, Amphibien und Säugetiere haben dort ihr Zuhause. Die Hänge in dem Gebiet sind meistens sehr steil. Nur vereinzelt gibt es Forst- und Wanderwege und diese sollte man nicht verlassen.