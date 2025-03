Becker-Bezwinger Juan Aguilera (63) verstorben

Deutschen Tennis-Fans wird der Spanier vor allem für dessen Final-Duell mit Boris Becker in Hamburg 1990 in Erinnerung geblieben sein. Aguilera, der es nur durch die Absage Stefan Edbergs ins Masters-Turnier geschafft hatte, kämpfte sich am Rothenbaum bis ins Endspiel, wo er den damals 22-jährigen Becker mit 6:0, 6:1 und 7:6 bezwang.