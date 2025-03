Hamann: „Tuchel hat gesagt, was viele sich denken“

„Verstehe, warum er es gesagt hat“

Hamann sieht es nicht ganz so streng: „Er hat das gesagt, was viele denken oder gedacht haben. Ob er das als Nationaltrainer sagen sollte, lasse ich mal dahingestellt. Vielleicht wollte er so einen Denkprozess anregen, dass Halbfinale oder Finale nicht genug sind: ,The winner takes it all!‘ Ich verstehe, warum er es gesagt hat.“