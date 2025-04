Einzigartige Einsatzgruppe für Wildtiere in Not

Tierecke unterstützt Aktion

Diese Schwalbenrettung zeigte, was möglich ist, wenn Menschen mit Herz und Tatkraft zusammenstehen. Inspiriert von dieser unglaublichen Hilfsbereitschaft gründete Tierschutz Austria vor sechs Monaten das „Team Tierschutz“ – eine Initiative, die verletzten und verwaisten Tieren in Not auch in Zukunft schnelle und effektive Hilfe bietet. Unterstützt von der „Krone Tierecke“ wuchs das Team in den vergangenen Monaten rasant!