Ihre Handarbeit schafft „Nestwärme“ für Tierbabys

So werden auch Sie zum „Wärmespender“

Egal ob Anfänger oder Häkelprofi – jede helfende Hand ist nun gefragt! Wer Wolle übrig hat, kann kleine Schüsseln in Eierbechergröße bis hin zu 25 Zentimeter Durchmesser häkeln. Die Größe kann gerne variieren, immerhin treffen im Tierschutzhaus die verschiedensten Vögelchen, Vogeleier und Wildtierbabys ein. Am besten eignet sich feste, isolierende Wolle für extra Wärme. Hier sehen Sie eine einfache Häkel-Anleitung: