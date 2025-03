Eklat um Ex-Bayern-Talent: „Sowas noch nie erlebt“

Armenien-Trainer John van’t Schip klärte auf der Pressekonferenz vor der 1:6-Pleite auf: „Ich möchte die Situation in Bezug auf einen der Spieler der armenischen Nationalmannschaft klären. Grant Ranos hat sich in einem Gespräch mit mir selbst aus dem Team genommen, indem er einen Platz in der Startelf forderte. In meiner Trainerkarriere habe ich so etwas noch nie erlebt, dass ein Spieler damit droht, das Team zu verlassen, wenn ich ihn nicht für die Startelf nominiere“.