Pläne für Umbau von Wiener Funkhaus vorgestellt

Beinahe zehn Jahre ist es her, dass der ORF sich zum Verkauf seines Kronjuwels in Wien entschieden hat: Das Funkhaus – in den 30er Jahren vom ikonischen Architekten Clemens Holzmeister gebaut und unter anderem die Heimat von Ö1, FM4 und Radio Wien – war allein wegen seiner Lage nur ein paar Gehminuten vom Karlsplatz entfernt Goldes wert. Nun entstehen hier 57 Wohnungen für zahlungskräftiges Klientel und ein Hotel.