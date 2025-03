Gewalttaten bahnen sich oft lange vorher an

Die Bluttat in Neukirchen an der Enknach – ein 35-Jähriger soll seine Ehefrau erstochen haben – schockt das ganze Land. Erste Warnsignale für Gewalttaten können Anschreien oder Festhalten in der Wohnung sein. Im Vorjahr gab es in Oberösterreich fast 4000 Gewaltopfer – knapp 80 Prozent davon waren Frauen.