Hochwasser: Fluten reißen Brücke in Spanien weg

Als Folge starker Regenfälle hat Hochwasser in Teilen Spaniens zu schweren Überschwemmungen geführt. In der Stadt Talavera de la Reina im Zentrum Spaniens wurde in der Nacht auf Sonntag eine antike römische Brücke teilweise weggeschwemmt. In zehn der 19 Regionen galt am Sonntag Alarmstufe Gelb und Orange.