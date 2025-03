Drosten: „Wir müssen darauf eine Antwort finden“

Das schwedische Modell als bessere Alternative?

Das schwedische Modell mit dem Appell an die Bevölkerung auf Eigenverantwortung wäre nicht überall beliebig einsetzbar. Es komme aufs Land, auf die Populationsverteilung, den Bildungsgrad, die wirtschaftliche Stärke oder Schwäche einer Bevölkerung ein, so Drosten. Die Akzeptanz für Impfungen sei zwar deutlich höher gewesen, trotzdem verzeichnete Schweden in der ersten Welle eine zehnfach höhere Todeszahl als andere skandinavische Länder und eine fünfmal höhere als in Deutschland.