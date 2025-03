Viele Baustellen auf einer, die noch gar keine ist

Der alte Bundesländerhof in Eisenstadt soll 2025 in neuem Glanz erstrahlen, lautete einst der Plan. Doch der Komplex mutet nach wie vor wie eine Gebäudeleiche an. Was sind die Gründe für den Stillstand? Wie hoch sind die Verluste? Und welche Lösungen sind in Sicht? Die „Krone“ hat nachgefragt.