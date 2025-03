Zeigt, dass ihr ein Finale gewinnen könnt!

In der zweiten Halbzeit des Play-offs will Österreich in Serbien am Sonntag die Rückkehr in die A-Liga der Nations League fixieren. In der Vergangenheit konnte man entscheidende Spiele nicht immer gewinnen. Die hohe Bedeutung eines EM-Achtelfinales hat es für Teamchef Ralf Rangnick aber nicht. „Eine Verletzung riskieren wir nicht.“