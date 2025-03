Kommissar aus „Der Alte“: TV-Legende (100) ist tot

Schimpf hatte 21 Jahre lang in 222 Folgen den Hauptkommissar Leo Kress in der ZDF-Krimireihe „Der Alte“ gespielt. 2007 beendete er mit 83 Jahren die Rolle. Zuletzt lebt der Schauspieler in einem Seniorenheim. Im vergangenen November wurde er 100 Jahre alt. Nach BR-Informationen ist er am Samstagmorgen in einem Pflegeheim in München gestorben. Er sei friedlich eingeschlafen, hieß es.