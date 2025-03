Zentralbetriebsrätin will an Spitze der AK Tirol

Viele haben sich in den letzten Monaten gewundert, warum eine an sich eher unscheinbare Arbeitnehmervertreterin immer wieder mit teils brachialen Mitteln und heftigen Attacken auf die Eigentümerfamilie und das Management den Weg in die mediale Öffentlichkeit gesucht hat. Selina Eder hat spätestens mit ihrer Unterstützung von LR Mario Gerber als VP-Obmann in Innsbruck ihre Deckung fallen gelassen. Und dabei wurden die wahren Hintergründe ihrer Aktivität offensichtlich. So hört man es zumindest in den weiten und berüchtigten Wandelgängen des Landhauses.