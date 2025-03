Touristin (39) starb bei Bootsunglück vor Bali

In den vergangenen Jahren kamen Hunderte Touristen in indonesischen Gewässern bei Bootsunglücken ums Leben. Die Fahrzeuge sind oftmals überfüllt und die Sicherheitsvorschriften werden nur unzureichend durchgesetzt. Im Jahr 2018 ertranken mehr als 150 Menschen, als eine Fähre in einem der tiefsten Seen der Welt auf der Insel Sumatra sank.