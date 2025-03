ÖSV-Fahrer: „Unterschied wie Tag und Nacht

„Davon kann man sich wenig kaufen“

Zu Beginn lief es nicht nach Wunsch. „Da habe ich mir zu wenig zugetraut“, sagt Rieser. Nach Platz 16 auf der „Saslong“ in Gröden fuhr er noch vier weitere Male in die Punkteränge. „Aber nur knapp. Davon kann man sich am Ende wenig kaufen“, betonte der Speed-Spezialist, auf den kommende Saison wieder ein heißer Qualifikationskampf wartet.