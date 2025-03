SPÖ: „Spaltender Wahlkampf ist nicht notwendig“

22.000 neue geförderte Wohnungen, 16.000 neue Pflegekräfte

„Wir werden in diesem Wettbewerb der Ideen auf jegliche Form von Dirty Campaining verzichten. Es ist nicht notwendig, einen polarisierenden, spaltenden Wahlkampf zu führen“, betonte Novak vor der Parteizentrale in der Löwelstraße. Auch ein neues Wahlprogramm hat sich die Bürgermeisterpartei verpasst. Es wurde ebenfalls Freitag im Wiener Ausschuss einstimmig beschlossen. Präsentiert wird es aber erst kommenden Dienstag beim offiziellen Wahlkampfauftakt vor geladenen Gästen in einer Event-Location in der Innenstadt. Erste Details sind bereits durchgesickert: 22.000 neue geförderte Wohnungen soll es geben. 16.000 neue Pflegekräfte bis 2030.