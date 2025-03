„Feuerteufel“ plötzlich doch nicht mehr verdächtig

Kurz nach 14 Uhr war am Dienstagnachmittag bei einem Stall am Ortsrand von Fügen plötzlich Feuer ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften aus der gesamten Region rückten an und kämpften daraufhin stundenlang gegen das Flammeninferno an. Das Holzgebäude brannte komplett nieder – etliche Tiere verendeten qualvoll in der Feuersbrunst.