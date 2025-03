Verdächtiger nach Brand im Zillertal festgenommen

Kleidung mit Brandspuren

Die Ermittlungen zur Brandursache führten die Exekutive zu einem 33-jährigen Deutschen. Wie diese am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann bereits am Dienstag gegen 17.30 Uhr in Zell am Ziller von der Polizei aufgehalten. Der Deutsche trug Kleidung mit Brandspuren. Im Zuge der Befragung erhärtete sich der Verdacht, dass der 33-Jährige etwas mit dem Feuer in Fügen zu tun haben könnte. Der Verdächtige verweigerte eine Aussage.