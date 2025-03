Fitness-Einbruch bei Kindern und Jugendlichen

4500 Kinder untersucht

Untersucht für die sogenannte Motorik-Modul-Studie wurden zwischen Mitte 2023 und Ende 2024 rund 4500 Kinder und Jugendliche in Deutschland. Die Teilnehmenden wurden beispielsweise in Sporthallen untersucht und absolvierten dort Kraft-, Ausdauer- und Gleichgewichtstests. „Das ist eine sehr gute Basis, um sich anzuschauen, was nach Corona passiert ist“, sagt Woll, der am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) lehrt.