Kinder werden dicker – die Sportbudgets magerer!

Roitner kontert: „Sportvereine werden in Zukunft vor allem im städtischen Umfeld aufgrund des Generationenwechsel bei den Übungsleitern weniger Angebot haben!“ Deshalb sieht er beim Sportangebot allen voran die in diesem Bereich den Sparstift ansetzenden Gemeinden gefordert: „Sie brauchen Wissensunterstützung, aber auch für die Umsetzung ausreichende Mittel!“ Doch in puncto Geld scheint es nicht nur in der Stadt Ried düster auszusehen: Deren VP-Bürgermeister und Eishallen-Zusperrer Bernhard Zwielehner will nämlich wissen: „Wenn sich die Finanzlage der Städte und Gemeinden nicht generell ändert, wird sich in Zukunft nicht nur in Ried vieles nicht mehr ausgehen.“