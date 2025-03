So stecken Black Wings die Überstunden am Eis weg!

Freitag-Spiel in Linz war in nur 15 Minuten ausverkauft

Umso wichtiger wäre auch im zweiten Halbfinalduell am Freitag, das in ledigkich 15 Minuten ausverkauft war, gleich der fünfte Black-Wings-Sieg in Folge. Für den auch die besten Fans der Liga in der Linz AG Eisarena alles geben müssen! Zuletzt war das im späteren Tollhaus in Entscheidungsspiel 7 in der Viertelfinalserie gegen die Graz 99ers bei 1:2-Rückstand, als die Stahlstädter den Push am dringendsten benötigt hätten, etwas zu wenig.

Auf geht’s, Linzer!