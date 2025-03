E-Biker (78) trug keinen Radhelm: schwer verletzt

Ein 53-Jähriger aus Perg fuhr am Donnerstag gegen 15.45 Uhr mit seinem Auto auf der Gemeindestraße Laab in Naarn in Richtung der Einmündung mit der L570. Bei der Kreuzung wollte er nach links in Richtung Mitterkirchen einbiegen. Dabei dürfte er einen von links auf der L570 herannahenden 78-jährigen E-Bike-Fahrer aus Baumgartenberg übersehen haben und es kam zu einer Frontalkollision.