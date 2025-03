887 Tage Haft: Iran lässt Franzosen (34) frei

Lehrerpaar noch in Haft

Auch ein französisches Lehrerpaar wurde 2022 im Iran festgenommen. Die beiden sitzen noch immer in Haft. Macron forderte, sie müssten „aus den iranischen Kerkern befreit werden“. Frankreich hatte den Ton gegenüber Teheran zuletzt verschärft, um wegen der festgehaltenen Franzosen Druck zu machen. Im Jänner wurde Irans Botschafter in Paris einbestellt.