Auf Tante eingestochen: 29-Jährige auf freiem Fuß

Noch kleiner und zierlicher, als sie sowieso schon ist, wirkt die Betroffene neben dem Justizwachebeamten und ihrem Verteidiger Philipp Winkler. Mit verängstigtem Blick wird sie in den Verhandlungssaal im Wiener Landesgericht gebracht. Ihr Auftreten lässt nicht vermuten, was am 7. Oktober 2024 passiert war: Mit einem Küchenmesser stach sie mehrmals auf ihre eigene Tante ein.