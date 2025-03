Tochtergesellschaften von Benko-Stiftung insolvent

Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings, unter welchem Namen die beiden Gesellschaften davor firmierten – nämlich als Laura Holding GmbH und Laura finance Holding GmbH. Die Laura Holding hielt unter anderem 100 Prozent an der Am Hof 2 Hotelbetriebs GmbH, die das Park Hyatt betrieben hatte. Das Insolvenzgericht prüfe nun, ob die Voraussetzungen für eine Insolvenzeröffnung vorliegen würden, wie Kreditschutzverband KSV1870 und Creditreform am Mittwoch mitteilten.