Diese Bilanz macht Rangnick-Team zusätzlich Mut

Im Vorjahr leitete Christoph Baumgartner mit seinem Weltrekord-Tor nach 6,3 Sekunden einen 2:0-Erfolg in der Slowakei ein. Die Serie soll am Donnerstag (20.45 Uhr) im Play-off-Hinspiel um den Nations-League-Aufstieg in Wien gegen Serbien fortgesetzt werden.