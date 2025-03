Tickt die EU richtig? Bald wird an der Uhr gedreht

Halbjährlich grüßt das Murmeltier: Am letzten Sonntag des Monats, in der Nacht auf den 30. März, startet heuer wieder die Sommerzeit. Die Zeiger werden in Europa um 2 auf 3 Uhr vorrücken. Seit sieben Jahren liegt in der EU ein Vorschlag auf dem Tisch, dieses Prozedere zu beenden, eine Einigung ist aber weiterhin nicht in Sicht.