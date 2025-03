KAC blitzte gegen Overtime-Kaiser aus Linz ab!

Das war zu erwarten! Linz hatte sich im Viertelfinale gegen Graz in Spiel sieben durchgesetzt, in den letzten sechs Duellen war es für sie immer in die Overtime gegangen. In Klagenfurt dauerte diese Serie im Semifinale an – und die Linzer durften auch jubeln: Man gewann das erste Match in der „Best-of-7“-Serie in der dritten Verlängerung mit 3:2.