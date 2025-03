„Wadl & Madl“: Wer wird das Trachtenpärchen?

Die Wadl & Madl-Challenge, also die Wahl zum Kärntner Trachtenpärchen 2025, findet beim Fest zum 20-jährigen Bestehen der Mirniger Schuhplattler am 23. Mai in der Eishalle in Eberstein statt – Einlass ab 19 Uhr; musikalisch begleitet von den Südsteirern.