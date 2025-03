Offener Schranken lockte Camper auf Kika-Areal

Seit dem Wochenende hat eine fahrende Minderheitengruppe – wie berichtet – ihr Lager am Parkplatz des insolventen Möbelhauses Kika in Ansfelden aufgeschlagen. Der Grundeigentümerin, der Immobiliengruppe Supernova, hat diese zugesichert, dass man bis Sonntag weiterziehen wolle. Aufmerksam wurde man auf die Angelegenheit, nachdem die Stadtgemeinde Alarm schlug. Bürgermeister Christian Partoll: „Die Eigentümerin des Objekts wurde umgehend über die Lage informiert und führte am Montag ein Gespräch mit der Gruppe. Dabei wurde unmissverständlich klargestellt, dass alle geltenden Regeln und Gesetze eingehalten werden müssen.“