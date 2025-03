Melzer träumt: „Wir sind Außenseiter, aber …“

Österreich könnte erstmals seit 2012 in Top 8

Für das ÖTV-Davis-Cup-Team geht es ein Level höher am 12./13. September in oder um Budapest auch um höhere Ziele. Die Ungarn haben um Aufschiebung der Bekanntgabe des Schauplatzes für Ende März gebeten. „Die Road to Bologna, wie wir es nennen. Wir könnten uns zum zweiten Mal qualifizieren. Es ist jetzt ein bisserl schwieriger, weil du zwei Länderkämpfe gewinnen musst“, erklärte Melzer, der ja auch Davis-Cup-Kapitän ist. „Lässig, dass wir uns diese Chance erspielt haben. Vom Spielermaterial her, das wir haben, wenn wir uns da wirklich für die letzten Acht qualifizieren, dann wäre das ein Erfolg, den man nicht genug herausstreichen kann.“ Melzer hofft, dass der zuletzt so gute Teamspirit auch nach Ungarn mitgenommen werden kann.