Ex-Geiseln kritisieren jüngste Angriffe Israels

Will Netanyahu seine Macht sichern?

Der Vater eines entführten Soldaten warf Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor, auf den Tod der Geiseln hinzuarbeiten, um seine Macht zu sichern. Er tue dies auch, um Itamar Ben-Gvir zurück in die Regierung zu bringen, sagte Yehuda Cohen zur „Haaretz“. Der rechtsextreme Minister und seine Partei waren im Jänner aus Protest gegen die Waffenruhe-Vereinbarung mit der Hamas aus der Regierung ausgetreten. Nun ist die Koalition aber auf ihn angewiesen, um Neuwahlen abzuwenden. Tatsächlich wurde am Dienstag der Wiedereintritt von Ben-Gvir und seiner Partei in die Regierung gemeldet.