Israel: Angriffe, bis alle Geiseln frei sind

Zu den Kriegszielen gehört neben der Freilassung aller Geiseln auch die Zerschlagung der Hamas. Die palästinensische Terrororganisation hat noch 59 Geiseln in ihrer Gewalt, 35 von ihnen sollen bereits tot sein. Insgesamt wurden bei dem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 ungefähr 1200 Menschen getötet und mehr als 250 Israelis als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser des Gaza-Kriegs.