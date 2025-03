Polizei zog mehrere Drogenlenker aus dem Verkehr

Diesmal zeigte ein Alkotest einen Wert von 0,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde erneut untersagt. Die Flachgauerin wird mehrfach angezeigt. Am Montagnachmittag hielt die Polizei einen Flachgauer (26) in Eugendorf an. Auch er musste nach einem positiven Drogentest seinen Führerschein abgeben und wird angezeigt. Ein weiterer Drogenlenker flog in in Schwarzach auf. Dort wurde am Montagabend Pkw-Lenker aus dem Pongau (31) positiv auf Cannabis und Amphetamin getestet. Führerscheinabnahme und Anzeige folgten.