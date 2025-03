Wirbel um 200 falsch gepflanzte Bäumchen

Firma übernahm Kosten

Beinbruch sieht er dennoch keinen. Die Firma, welche den Auftrag übernommen hatte, habe die Umpflanzung auf ihre eigenen Kosten durchgeführt. Der Aufwand sei zudem nicht so groß gewesen, wie man bei 200 Bäumen vielleicht erwarten würde. Die Sache sei in einem Tag erledigt gewesen. Der Firma macht er deswegen keinen Vorwurf. „Das ist halt so geschehen. Wo gearbeitet wird, können manchmal auch Fehler passieren“, meint Behm. Für ihn sei das Thema damit bereinigt.