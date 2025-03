Trachten Gössl ist 80 Prozent seiner Schulden los

Am Montag fand am Salzburger Landesgericht ein richtungsweisender Termin für die Gössl Gwand GmbH statt. Es ging um die Zukunft des Unternehmens – und diese scheint nun gesichert. Denn: Die Gläubiger nahmen den Sanierungsplan an. Forderungen in Höhe von 920.000 Euro wurden vor Gericht festgestellt.