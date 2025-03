Rune und Draper Finalisten in Indian Wells

Alcaraz-Serie gerissen

Für Alcaraz endete eine lange Erfolgsserie beim Turnier in Kalifornien. In den beiden vergangenen Jahren hatte der Weltranglisten-Dritte das nach den vier Grand Slams und den ATP-Finals höchstdotierte Event des Jahres gewonnen, jeweils nach einem Sieg im Finale gegen Medwedew. Dank des Coups gegen Alcaraz wird Draper, derzeit die Nummer 14, in der Weltrangliste zum ersten Mal in die Top Ten vorstoßen.