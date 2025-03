Kampf um die fixen Weltcup-Tickets vor Höhepunkt

„Natürlich kann alles passieren. Realistisch betrachtet ist es aber fast unmöglich“, gibt sich die Lecherin Leonie Zegg vor der Europacup-Abfahrt in Kvitfjell am Sonntag keinerlei Träumerein hin, was Rang drei in der Gesamtwertung und das damit verbundene Fixticket für die nächste Weltcupsaison angeht. Um das zu holen, müsste die Vize-Juniorenweltmeisterin im Super-G 79 Punkte auf ihre Ländle-Teamkollegin Victoria Olivier aufholen.