Atletico Madrid gegen Barcelona – ab 21 Uhr LIVE

Barcelona im Erfolgslauf

Barcelona reist in Hochform in die Hauptstadt. Benfica wurde in der ersten Hälfte fast vorgeführt, in der heimischen Meisterschaft haben die Katalanen die jüngsten sechs Spiele mit einem Torverhältnis von 19:2 gewonnen, bewerbsübergreifend ist Barça seit 17 Spielen ungeschlagen. Darunter fällt auch ein spektakuläres 4:4 im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey gegen Atletico Mitte Februar, das Rückspiel steigt in zweieinhalb Wochen.