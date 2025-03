Ab Montag ist es wieder trocken und es wird warm

Der Höhepunkt des Regens soll heute, Freitag, stattfinden, ab 15/16 Uhr ebbt er ab, sagt UBIMET-Meteorologe Konstantin Brandes vorher. In der Nacht auf Samstag seien wieder Niederschläge von Italien her zu erwarten. „Am Samstag regnet es ebenfalls, aber im Verlauf des Tages wird der Niederschlag geringer. Sonntag kommt es nur noch zu vereinzelten Schauern, Klagenfurt und Villach bleiben eher trocken. Somit kommen wir in diesen drei Tagen auf etwa 50 bis 70 Liter Niederschlag, da ist auch Schnee dabei, im Gailtal und in den Karnischen Alpen und rund 30 Liter im Lavanttal und im Lienzer Becken“, so Brandes.