McLarens Lando Norris: „Was heißt hier positiv?“

„Nichts verändert“

Dennoch: Ein erster sowie ein dritter Platz in den ersten beiden Trainings lassen schon einmal vermuten, wo die Reise hingehen könnte. Eine entsprechende Frage wehrte Norris jedoch prompt ab: „Was heißt hier positiv? Ich glaube, wir werden 2025 stark sein. Aber auch unsere Gegner – angefangen mit Ferrari - werden bei der Musik dabei sein, also hat sich am Gesamtbild nichts geändert.“