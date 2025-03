Wie die Tricks der Freestyle-Stars bewertet werden

Spektakuläre Tricks am laufenden Band zeigen die Snowboarderinnen und Snowboarder in diesen Tagen im Absolut Park in Flachauwinkl. Bevor die Weltmeisterschaft im Engadin (17. bis 30. März) startet, steht das Weltcupfinale im Slopestyle an. Dabei geht es in der Endabrechnung um Punkte für die Wertungen im Kampf um die Kristallkugel(n). Schon davor sind aber Zähler notwendig. Wie aber werden die Tricks der Stars bewertet? Christian Scheidl weiß das ganz genau.