Trafikräuber von Villach ist ein „alter Bekannter“

Großaufgebot an Uniformierten, schwer bewaffnete Beamte an Ausfahrtsstraßen, kreisender Polizeihubschrauber – angsteinflößende Erinnerungen zum schrecklichen Terroranschlag vor einem Monat wurden am Mittwoch in Villach geweckt. Dabei handelte es sich „nur“ um eine Großfahndung nach einem flüchtigen Räuber.