Wer rastet, der rostet – im Gefängnis vor sich hin

150 Euro für jeden Geschleppten

An jenem Tag hatten die drei Männer in zwei hintereinander fahrenden Transportern 12 bzw. 9 Flüchtlinge aus Ungarn nach Österreich geschleppt. Alle drei seien in Geldnot gewesen, pro Fracht-Kopf hätte jeder 150 Euro bekommen sollen. Eigentlich eine Lappalie, bedenkend, dass die Drahtzieher laut einem Insider bis zu 15.000 Euro kassieren.