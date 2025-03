Neunjährige in Wien von Fremden am Arm gepackt

Erinnert an Vorfälle in Wien-Neubau

Der Vorfall in Hernals weckt Erinnerungen an eine Reihe ähnlicher Fälle Mitte Februar in Wien-Neubau. Damals hatte ein unbekannter Mann Volksschulkinder am Arm gepackt und sie aufgefordert, mitzukommen. Die Polizei berichtete von drei Vorfällen im Bereich der Mondscheingasse, Siebensterngasse und Burggasse. Auch in diesen Fällen konnten sich die Kinder befreien oder fliehen.